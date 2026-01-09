Рейтинг@Mail.ru
Фермеры в ЕС 12 января определятся с протестами против сделки с Меркосур
18:28 09.01.2026 (обновлено: 18:35 09.01.2026)
Фермеры в ЕС 12 января определятся с протестами против сделки с Меркосур
Фермеры в ЕС 12 января определятся с протестами против сделки с Меркосур
евросоюз, европа, меркосур, в мире, франция, париж, польша, эммануэль макрон, еврокомиссия
Евросоюз, Европа, Меркосур, В мире, Франция, Париж, Польша, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия
Фермеры в ЕС 12 января определятся с протестами против сделки с Меркосур

© РИА новостиПротестующие фермеры
Протестующие фермеры - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА новости
Протестующие фермеры. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дальнейшие шаги протеста фермеров ЕС против соглашения с Меркосур будут определены 12 января, заявили РИА Новости в Европейской организации фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA-COGECA.
Ранее в пятницу COPA-COGECA сообщила, что Совет ЕС в пятницу одобрил спорное соглашение о свободной торговле с Меркосур.
«
"Наш протест продолжается, его следующие шаги будут определены в понедельник", - сказали в организации.
Ранее глава Еврокомиссии собиралась подписать это соглашение в середине января, несмотря на протесты европейских фермеров и несогласие ряда стран ЕС.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж проголосует против соглашения между Меркосур и ЕС. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения ЕС с Меркосур заявляли Польша, Венгрия и Ирландия.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
