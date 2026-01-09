Фермеры в ЕС 12 января определятся с протестами против сделки с Меркосур

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дальнейшие шаги протеста фермеров ЕС против соглашения с Меркосур будут определены 12 января, заявили РИА Новости в Европейской организации фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA-COGECA.