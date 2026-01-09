Рейтинг@Mail.ru
Названы потери ЕС от санкций против России - РИА Новости, 09.01.2026
07:16 09.01.2026
Названы потери ЕС от санкций против России
Названы потери ЕС от санкций против России - РИА Новости, 09.01.2026
Названы потери ЕС от санкций против России
Страны Евросоюза потеряли 65% своего экспорта в Россию, или примерно 48 миллиардов евро за четыре года после введения антироссийских санкций, подсчитало РИА... РИА Новости, 09.01.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Названы потери ЕС от санкций против России

РИА Новости: ЕС потерял 48 миллиардов евро из-за санкций против России

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза потеряли 65% своего экспорта в Россию, или примерно 48 миллиардов евро за четыре года после введения антироссийских санкций, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
По итогам января-октября 2025 года ЕС получил 25 миллиардов евро от экспорта на российский рынок против 73 миллиардов за аналогичный период 2021 года. Таким образом, доходы от торговли с Россией упали на 65,3% на фоне санкционной политики союза.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Австрии заявили, что санкции вредят Евросоюзу больше, чем России
7 января, 10:23
При этом больше всего от санкций пострадала Германия, у которой доход от поставок на российский рынок упал на 73,6%, до 16,3 миллиарда евро. Кроме того, резко снизились и торговые поступления у Польши - на 71,2%, до 4,7 миллиарда евро. Экспорт Франции и Нидерландов сократился на 70% и 60% соответственно и составил по 3,7 миллиарда евро.
Помимо этого, санкции ударили по экспорту Италии, лишив ее 71% доходов в 3,2 миллиарда евро, и Финляндии - 91,7% в 2,8 миллиарда евро. Чуть меньше экспорт сократился у Литвы (88,5%) и Чехии (86,7%) - на 2,6 миллиарда евро.
Девятой страной, которая понесла наибольшие потери от санкционнной политики Евросоюза, стала Бельгия (38,2% - 1,4 миллиарда евро), а десятку замкнула Испания (66,6% - 1,3 миллиарда евро).
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Не было бы счастья, да России санкции помогли
31 декабря 2025, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала