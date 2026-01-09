МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза потеряли 65% своего экспорта в Россию, или примерно 48 миллиардов евро за четыре года после введения антироссийских санкций, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
При этом больше всего от санкций пострадала Германия, у которой доход от поставок на российский рынок упал на 73,6%, до 16,3 миллиарда евро. Кроме того, резко снизились и торговые поступления у Польши - на 71,2%, до 4,7 миллиарда евро. Экспорт Франции и Нидерландов сократился на 70% и 60% соответственно и составил по 3,7 миллиарда евро.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
