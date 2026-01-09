Названы потери ЕС от санкций против России

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза потеряли 65% своего экспорта в Россию, или примерно 48 миллиардов евро за четыре года после введения антироссийских санкций, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз принял 19 пакетов санкций.