ЕС согласует механизм выделения Киеву нового крупного кредита

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в пятницу планируют добиться принципиального согласия по механизму выделения Киеву нового крупного кредита в 90 миллиардов евро взамен предложения Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, а также подготовить запрос на согласование этого инструмента в Европарламент, следует из повестки встречи.