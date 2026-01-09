Рейтинг@Mail.ru
"В бой с русскими". На Западе раскрыли детали операции НАТО на Украине - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 09.01.2026 (обновлено: 06:54 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/evropa-2066959524.html
"В бой с русскими". На Западе раскрыли детали операции НАТО на Украине
"В бой с русскими". На Западе раскрыли детали операции НАТО на Украине - РИА Новости, 09.01.2026
"В бой с русскими". На Западе раскрыли детали операции НАТО на Украине
Европейские политики, прикрываясь миротворческими лозунгами, стремятся разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт, заявил британский военный... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T06:50:00+03:00
2026-01-09T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
александр меркурис
кир стармер
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958945984_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_04b1249c290ce834efc510809c2d6660.jpg
https://ria.ru/20260105/ukraina-2066349583.html
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066677892.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958945984_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea72389d4826eedfb30a12eedb9677b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, россия, александр меркурис, кир стармер, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Александр Меркурис, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
"В бой с русскими". На Западе раскрыли детали операции НАТО на Украине

Меркурис: Европа намерена разместить войска на Украине для затягивания конфликта

© AP Photo / Mindaugas KulbisБельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Европейские политики, прикрываясь миротворческими лозунгами, стремятся разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Обоснования для отправки европейских войск на Украину постоянно меняются. Сначала это была миротворческая миссия. При обострении конфликта должна была вступить в бой с русскими. <…> Потом миссия превратилась в какие-то силы сдерживания. <…> Говорилось, что они в бой с русскими вступать не будут. <…> Хотя Россия неоднократно заявляла, что войска Европы на Украине станут военной целью. <…> Теперь эти силы должны будут следить за соблюдением режима прекращения огня. <…> Хотя русские отвергли предложение о прекращении огня", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
По мнению Меркуриса, заявление европейских лидеров о стремлении к установлению мира на Украине не больше, чем прикрытие других, в том числе прямо противоположных целей, которых Европа намерена достичь с помощью ввода миротворческих сил в постсоветскую республику.
"Предложения о вводе европейских войск на Украину должны показать, что Британия и Франция, а, возможно, и Германия имеют большее влияние в процессе, чем есть на самом деле, ведь они лишь сторонние наблюдатели диалога России и США. <…> Еще одна цель — повысить подмоченную репутацию (премьер-министра Британии Кира. — Прим ред.) Стармера, (президента Франции. — Прим ред.) Эммануэля Макрона и (канцлера ФРГ— Прим ред.) Фридриха Мерца. Другая цель — продлить конфликт. <…> А также это попытка снова втянуть США в "проект Украина", чтобы заставить их дать европейцам хоть какую-то поддержку", — пояснил аналитик.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
Ранее президент Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияАлександр МеркурисКир СтармерЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала