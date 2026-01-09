"В бой с русскими". На Западе раскрыли детали операции НАТО на Украине

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Европейские политики, прикрываясь миротворческими лозунгами, стремятся разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Обоснования для отправки европейских войск на Украину постоянно меняются. Сначала это была миротворческая миссия. При обострении конфликта должна была вступить в бой с русскими. <…> Потом миссия превратилась в какие-то силы сдерживания. <…> Говорилось, что они в бой с русскими вступать не будут. <…> Хотя Россия неоднократно заявляла, что войска Европы на Украине станут военной целью. <…> Теперь эти силы должны будут следить за соблюдением режима прекращения огня. <…> Хотя русские отвергли предложение о прекращении огня", — отметил он.
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
По мнению Меркуриса, заявление европейских лидеров о стремлении к установлению мира на Украине не больше, чем прикрытие других, в том числе прямо противоположных целей, которых Европа намерена достичь с помощью ввода миротворческих сил в постсоветскую республику.
"Предложения о вводе европейских войск на Украину должны показать, что Британия и Франция, а, возможно, и Германия имеют большее влияние в процессе, чем есть на самом деле, ведь они лишь сторонние наблюдатели диалога России и США. <…> Еще одна цель — повысить подмоченную репутацию (премьер-министра Британии Кира. — Прим ред.) Стармера, (президента Франции. — Прим ред.) Эммануэля Макрона и (канцлера ФРГ— Прим ред.) Фридриха Мерца. Другая цель — продлить конфликт. <…> А также это попытка снова втянуть США в "проект Украина", чтобы заставить их дать европейцам хоть какую-то поддержку", — пояснил аналитик.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
Ранее президент Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.