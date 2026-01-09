Рейтинг@Mail.ru
"Очень нервничают". В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 09.01.2026 (обновлено: 05:34 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/evropa-2066953463.html
"Очень нервничают". В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией
"Очень нервничают". В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 09.01.2026
"Очень нервничают". В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Вступив в войну с Россией, европейские страны моментально потерпели бы поражение, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T05:33:00+03:00
2026-01-09T05:34:00+03:00
европа
россия
сша
нато
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152197_0:197:2100:1378_1920x0_80_0_0_1350306ae2d9f420e4d9d5ef780d9e09.jpg
https://ria.ru/20251222/evropa-2063667801.html
https://ria.ru/20251221/rossiya-2063557899.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152197_0:0:2100:1575_1920x0_80_0_0_56db893f12790b0c6a9a696ad0b7c388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, сша, нато, дональд трамп, в мире
Европа, Россия, США, НАТО, Дональд Трамп, В мире
"Очень нервничают". В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Политолог Доктороу: Европа очень быстро проиграла бы в войне с Россией

© U.S. Navy photoЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© U.S. Navy photo
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вступив в войну с Россией, европейские страны моментально потерпели бы поражение, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
"Европа очень нервничает. И не без основания. Обороноспособность Европы в данный момент очень слаба. Если бы они сейчас оказались в состоянии войны с Россией, то проиграли бы очень-очень быстро", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Развалины Берлина все ближе: Европе предложили средство от самоубийства
22 декабря 2025, 08:00
Вместе с тем Доктороу подчеркнул, что европейские политики, осознавая слабость своих армий, заискивают перед президентом США Дональдом Трампом в надежде, что в случае конфликта тот не оставит их без поддержки.
"Европейцы делают все возможное, все немыслимое, чтобы оставаться в фаворе у мистера Трампа и не дать ему подвести их и бросить на произвол судьбы перед лицом разъяренного русского медведя", — добавил политолог.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россия не смела так поступить: Путин кое-кого огорчил до невозможности
21 декабря 2025, 08:00
 
ЕвропаРоссияСШАНАТОДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала