МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вступив в войну с Россией, европейские страны моментально потерпели бы поражение, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
Развалины Берлина все ближе: Европе предложили средство от самоубийства
22 декабря 2025, 08:00
Вместе с тем Доктороу подчеркнул, что европейские политики, осознавая слабость своих армий, заискивают перед президентом США Дональдом Трампом в надежде, что в случае конфликта тот не оставит их без поддержки.
"Европейцы делают все возможное, все немыслимое, чтобы оставаться в фаворе у мистера Трампа и не дать ему подвести их и бросить на произвол судьбы перед лицом разъяренного русского медведя", — добавил политолог.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия не смела так поступить: Путин кое-кого огорчил до невозможности
21 декабря 2025, 08:00