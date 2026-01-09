Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат заявил о росте скептицизма в отношении ЕС и НАТО - РИА Новости, 09.01.2026
10:15 09.01.2026
Евродепутат заявил о росте скептицизма в отношении ЕС и НАТО
Евродепутат заявил о росте скептицизма в отношении ЕС и НАТО
Евродепутат заявил о росте скептицизма в отношении ЕС и НАТО

БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Скептицизм в отношении ЕС и НАТО в странах союза нарастает, необходимы новые институты, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер на фоне военной операции США в Венесуэле.
"Что касается Европейского союза, ему прежде всего потребуется другое руководство. С фанатиками невозможно сохранить хотя бы минимальный уровень сотрудничества между государствами-членами. Следует также учитывать, что европейские народы меняют менталитет. Скептицизм в отношении ЕС и НАТО нарастает. Поэтому придется разрабатывать новые институциональные рамки для формирования устойчивых большинств. Это должно касаться и моральной легитимности институтов. Организация насильственных переворотов в третьих странах вряд ли является самым перспективным путем для достижения этой цели", - сказал он.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Названы потери ЕС от санкций против России
07:16
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Политолог рассказал о напряженности между США и Европой
08:23
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресФернан КартайзерЕвросоюзНАТОООН
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
