Евродепутат обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне операции в Венесуэле

"В реальности ЕС склоняется перед США, потому что сегодня он структурно зависит от Вашингтона, в частности для продолжения конфликта на Украине - в военном, финансовом и политическом плане. Эта зависимость имеет цену: она оплачивается молчанием, дипломатическим подчинением и принятием нарушений международного права, если они исходят от "правильного лагеря", - подчеркнул евродепутат.