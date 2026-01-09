Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне операции в Венесуэле
09:56 09.01.2026
Евродепутат обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне операции в Венесуэле
Евродепутат обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне операции в Венесуэле
Военная операция США в Венесуэле и похищение президента Николаса Мадуро идеально иллюстрируют политику двойных стандартов Евросоюза, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T09:56:00+03:00
2026-01-09T09:56:00+03:00
Евродепутат обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне операции в Венесуэле

Мариани: операция США в Венесуэле иллюстрирует двойные стандарты ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Военная операция США в Венесуэле и похищение президента Николаса Мадуро идеально иллюстрируют политику двойных стандартов Евросоюза, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо 6 января заявила, что ЕК не планирует квалифицировать действия США в Венесуэле и считает, что военная операция Соединённых Штатов открывает путь к демократическому переходу, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона взять страну под контроль.
"Это (операция США в Венесуэле – ред.) идеальная иллюстрация политики двойных стандартов ЕС. Когда Россия нарушает суверенитет Украины, Еврокомиссия и Европарламент ссылаются на международное право, нерушимость границ, суверенитет народов и делают это моральной и юридической основой санкций. Хорошо. Но когда США заявляют, что намерены "управлять" Венесуэлой в течение неопределённого переходного периода и использовать её ресурсы, эти же институты внезапно замолкают, а то и проявляют снисходительность. Ни возмущения. Ни угроз санкций. Ни торжественных напоминаний о международном праве. Ничего", - сказал он.
Мариани объяснил это тем, что международное право не является для ЕС принципом, а лишь предлогом, который используется против геополитических противников.
"В реальности ЕС склоняется перед США, потому что сегодня он структурно зависит от Вашингтона, в частности для продолжения конфликта на Украине - в военном, финансовом и политическом плане. Эта зависимость имеет цену: она оплачивается молчанием, дипломатическим подчинением и принятием нарушений международного права, если они исходят от "правильного лагеря", - подчеркнул евродепутат.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
