Каллас назвала соглашение с Меркосур геостратегическим выбором ЕС
21:23 09.01.2026
Каллас назвала соглашение с Меркосур геостратегическим выбором ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X назвала соглашение с Меркосур геостратегическим выбором ЕС и началом новой эры сотрудничества с Латинской Америкой.
Каллас назвала соглашение с Меркосур геостратегическим выбором ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X назвала соглашение с Меркосур геостратегическим выбором ЕС и началом новой эры сотрудничества с Латинской Америкой.
Глава Евросовета Антониу Кошта 9 января сообщил, что государства-члены Европейского союза в пятницу утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур.
"Это соглашение касается не только объемов торговли. Это геостратегический выбор для Европы и начало новой эры сотрудничества ЕС с Латинской Америкой", - сказано в публикации Каллас.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна проголосует против соглашения между Меркосур и ЕС. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения объявляли Польша, Венгрия и Ирландия.
В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур . Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
