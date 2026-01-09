https://ria.ru/20260109/es-2067035334.html
В ЕС завершилось голосование о соглашении с Меркосур
В ЕС завершилось голосование о соглашении с Меркосур
Страны ЕС в 17.00 завершили голосование по спорному торговому соглашению с Меркосур, итоги объявят в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский источник. РИА Новости, 09.01.2026
В ЕС завершилось голосование о соглашении с Меркосур
РИА Новости: cтраны ЕС завершили голосование о спорном соглашении с Меркосур