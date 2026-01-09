Испанские фермеры предупредили о рисках из-за соглашения ЕС с Меркосур

МАДРИД, 9 янв - РИА Новости. Испанские фермеры выразили серьезную обеспокоенность последствиями торгового соглашения между Евросоюзом и странами Южноамериканского свободного рынка ("Меркосур"), сообщили РИА Новости в пресс-службе Испанской Ассоциации молодых фермеров ASAJA.
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с тем, что квалифицированное большинство государств - членов Европейского союза одобрило подписание торгового соглашения между ЕС и Меркосур, тем самым открыв путь к его официальному подписанию Европейской комиссией уже на следующей неделе", - сказали в службе.
ASAJA объяснила, что европейские производители обязаны соблюдать строгие требования по санитарии, устойчивому развитию и благополучию животных, тогда как импортируемая продукция может производиться по иным стандартам, что создает "явно недобросовестную конкуренцию".
В организации также указали, что, по данным Еврокомиссии, на границе проверяется лишь около 0,0082% ввозимой агропродукции, что ставит под сомнение эффективность защитных механизмов без существенного усиления контроля.
Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что министры стран ЕС планируют завершить согласование торговой сделки с Меркосур к 17.00 (19.00 мск) пятницы.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
