Испанские фермеры предупредили о рисках из-за соглашения ЕС с Меркосур - РИА Новости, 09.01.2026
18:13 09.01.2026
Испанские фермеры предупредили о рисках из-за соглашения ЕС с Меркосур
в мире
бразилия
аргентина
парагвай
еврокомиссия
меркосур
евросоюз
в мире, бразилия, аргентина, парагвай, еврокомиссия, меркосур, евросоюз
В мире, Бразилия, Аргентина, Парагвай, Еврокомиссия, Меркосур, Евросоюз
© РИА новостиПротестующие фермеры привезли десятки тракторов в центр Лондона
Протестующие фермеры привезли десятки тракторов в центр Лондона - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА новости
Протестующие фермеры привезли десятки тракторов в центр Лондона. Архивное фото
МАДРИД, 9 янв - РИА Новости. Испанские фермеры выразили серьезную обеспокоенность последствиями торгового соглашения между Евросоюзом и странами Южноамериканского свободного рынка ("Меркосур"), сообщили РИА Новости в пресс-службе Испанской Ассоциации молодых фермеров ASAJA.
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с тем, что квалифицированное большинство государств - членов Европейского союза одобрило подписание торгового соглашения между ЕС и Меркосур, тем самым открыв путь к его официальному подписанию Европейской комиссией уже на следующей неделе", - сказали в службе.
В миреБразилияАргентинаПарагвайЕврокомиссияМеркосурЕвросоюз
 
 
