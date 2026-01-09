Испанские фермеры предупредили о рисках из-за соглашения ЕС с Меркосур

МАДРИД, 9 янв - РИА Новости. Испанские фермеры выразили серьезную обеспокоенность последствиями торгового соглашения между Евросоюзом и странами Южноамериканского свободного рынка ("Меркосур"), сообщили РИА Новости в пресс-службе Испанской Ассоциации молодых фермеров ASAJA.

ASAJA объяснила, что европейские производители обязаны соблюдать строгие требования по санитарии, устойчивому развитию и благополучию животных, тогда как импортируемая продукция может производиться по иным стандартам, что создает "явно недобросовестную конкуренцию".