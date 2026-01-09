Пожар в Кран-Монтане стал одной из главных тем у французов, показал опрос

ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Пожар, произошедший на швейцарском курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь, и похолодание во Франции стали наиболее обсуждаемыми темами в разговорах французов в начале января 2026 года, следует из опроса Французского института общественного мнения (Ifop) для радиостанции Sud Radio.
"Что касается тем для разговоров французов в начале 2026 года, почти трое из четырех французов заявили, что обсуждали пожар, произошедший на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана (73%)… Та же доля (опрошенных – ред.) заявила, что они обсуждали волну холода, обрушившуюся на Францию", - говорится в заявлении Ifop.
В то же время темы из области международных отношений также широко обсуждаются во французском обществе: 59% опрошенных сообщили, что они обсуждали ситуацию, связанную с захватом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Намерения президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к США стали темой обсуждения у 48% французов, а конфликт на Украине обсуждался только 36% граждан республики, принявших участие в исследовании, добавили в Ifop.
Исследование проводилось 6-7 января 2026 года среди 1001 совершеннолетнего гражданина Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, в результате пожара погибли 40 человек. Большинство погибших - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 человек получили травмы, большинство пострадавших находились в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов. Согласно следствию, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью США. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландии.
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились. Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.