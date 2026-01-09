Rheinmetall поставит бундесверу девять тренажеров для БМП Puma

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Оборонный концерн Rheinmetall поставит бундесверу (ВС ФРГ) девять учебных комплексов боевого симулятора БМП Puma, сумма контракта составляет около 118,5 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе концерна.

Поставка первых учебных систем AGSP запланирована на середину 2027 года, уточняется в пресс-релизе.

AGSP представляет собой высокореалистичный симулятор, воссоздающий поле боя механизированного пехотного взвода. Каждая система состоит из станции управления, оценки и мониторинга и четырех точно воспроизведенных кабин транспортных средств, размещенных в контейнерах. Вся система является модульной и перемещаемой.