17:24 09.01.2026
Rheinmetall поставит бундесверу девять тренажеров для БМП Puma
Rheinmetall поставит бундесверу девять тренажеров для БМП Puma
в мире
германия
в мире, германия
В мире, Германия
Rheinmetall поставит бундесверу девять тренажеров для БМП Puma

Rheinmetall поставит бундесверу 9 тренажеров для БМП Puma почти на 120 млн евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия . Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Оборонный концерн Rheinmetall поставит бундесверу (ВС ФРГ) девять учебных комплексов боевого симулятора БМП Puma, сумма контракта составляет около 118,5 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе концерна.
"Бронепехота Германии вскоре получит девять учебных комплексов для стрелковой и боевой подготовки для боевой машины пехоты Puma (AGSP). Федеральное управление бундесвера по вопросам оборудования, информационных технологий и технического обслуживания 19 декабря 2025 года заключило соответствующий контракт с компанией PSM Projekt System & Management GmbH (PSM), совместным предприятием KNDS Deutschland и Rheinmetall. Общая сумма контракта составляет 119,5 миллиона евро, из которых 118,5 миллиона евро выделено компании Rheinmetall", - говорится в сообщении.
Поставка первых учебных систем AGSP запланирована на середину 2027 года, уточняется в пресс-релизе.
AGSP представляет собой высокореалистичный симулятор, воссоздающий поле боя механизированного пехотного взвода. Каждая система состоит из станции управления, оценки и мониторинга и четырех точно воспроизведенных кабин транспортных средств, размещенных в контейнерах. Вся система является модульной и перемещаемой.
В миреГермания
 
 
