Согласование сделки ЕС и Меркосур произойдет вечером, сообщил источник
Согласование сделки ЕС и Меркосур произойдет вечером, сообщил источник - РИА Новости, 09.01.2026
Согласование сделки ЕС и Меркосур произойдет вечером, сообщил источник
Министры стран ЕС планируют завершить согласование торговой сделки с Меркосур к 17.00 (19.00 мск), сообщил РИА Новости европейский источник. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T14:59:00+03:00
2026-01-09T14:59:00+03:00
2026-01-09T15:00:00+03:00
экономика
евросоюз
еврокомиссия
Новости
