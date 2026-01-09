Рейтинг@Mail.ru
14:59 09.01.2026
Согласование сделки ЕС и Меркосур произойдет вечером, сообщил источник
Министры стран ЕС планируют завершить согласование торговой сделки с Меркосур к 17.00 (19.00 мск), сообщил РИА Новости европейский источник. РИА Новости, 09.01.2026
экономика, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия
Согласование сделки ЕС и Меркосур произойдет вечером, сообщил источник

РИА Новости: ЕС завершит согласование сделки с Меркосур к вечеру 9 января

Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Министры стран ЕС планируют завершить согласование торговой сделки с Меркосур к 17.00 (19.00 мск), сообщил РИА Новости европейский источник.
"Постпреды стран ЕС сегодня согласовали это соглашение и запустили процедуру утверждения министрами, которая завершится в 17.00 (19.00 мск). После этого акты будут утверждены и готовы к подписанию", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Еврокомиссии собиралась подписать это соглашение в середине января, несмотря на протесты европейских фермеров и несогласие ряда стран ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT
15 декабря 2025, 11:39
 
Экономика
 
 
