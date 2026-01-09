ЕС призвал власти Ирана восстановить доступ к интернету

Рейтинг@Mail.ru
14:54 09.01.2026
ЕС призывает власти Ирана восстановить доступ к интернету, заявил представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни. РИА Новости, 09.01.2026
в мире, иран, брюссель, сша, евросоюз
В мире, Иран, Брюссель, США, Евросоюз
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. ЕС призывает власти Ирана восстановить доступ к интернету, заявил представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни.
"Мы настоятельно призываем иранские власти соблюдать права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также восстановить доступ к интернету", - сказал он на брифинге в Брюсселе.
Представитель ЕС добавил, что в Брюсселе внимательно следят за развитием ситуации и выражают "обеспокоенность".
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на видео с масштабными и массовыми акциями, распространившимися в соцсетях, иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер.
При этом в стране тогда же перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Ситуация с протестами в Иране успокаивается, сообщили СМИ
6 января, 17:51
 
В миреИранБрюссельСШАЕвросоюз
 
 
