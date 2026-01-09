https://ria.ru/20260109/es-2067003981.html
ЕС призвал власти Ирана восстановить доступ к интернету
ЕС призвал власти Ирана восстановить доступ к интернету - РИА Новости, 09.01.2026
ЕС призвал власти Ирана восстановить доступ к интернету
ЕС призывает власти Ирана восстановить доступ к интернету, заявил представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T14:54:00+03:00
2026-01-09T14:54:00+03:00
2026-01-09T14:54:00+03:00
в мире
иран
брюссель
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
https://ria.ru/20260106/iran-2066640211.html
иран
брюссель
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, брюссель, сша, евросоюз
В мире, Иран, Брюссель, США, Евросоюз
ЕС призвал власти Ирана восстановить доступ к интернету
Аль-Ануни: ЕС призвал власти Ирана восстановить доступ к интернету
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. ЕС призывает власти Ирана восстановить доступ к интернету, заявил представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни.
"Мы настоятельно призываем иранские власти соблюдать права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также восстановить доступ к интернету", - сказал он на брифинге в Брюсселе
.
Представитель ЕС
добавил, что в Брюсселе внимательно следят за развитием ситуации и выражают "обеспокоенность".
Восьмого января в Иране
прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на видео с масштабными и массовыми акциями, распространившимися в соцсетях, иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер.
При этом в стране тогда же перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США
и Израиль
в организации беспорядков в исламской республике.