В ЕС на фоне протестов рассказали, когда будет готово соглашение с Меркосур
В ЕС на фоне протестов рассказали, когда будет готово соглашение с Меркосур
Процедура утверждения Советом ЕС торгового соглашения с Меркосур завершится только к вечеру пятницы, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии... РИА Новости, 09.01.2026
В ЕС на фоне протестов рассказали, когда будет готово соглашение с Меркосур
ЕК: Совет ЕС только к вечеру пятницы согласует сделку с Меркосур