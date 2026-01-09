Рейтинг@Mail.ru
14:52 09.01.2026 (обновлено: 15:16 09.01.2026)
В ЕС на фоне протестов рассказали, когда будет готово соглашение с Меркосур
В ЕС на фоне протестов рассказали, когда будет готово соглашение с Меркосур
В ЕС на фоне протестов рассказали, когда будет готово соглашение с Меркосур

© REUTERS / Aleksandra SzmigielПольские фермеры протестуют в Варшаве против торгового соглашения Евросоюза со странами Меркосур. 9 января 2026
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Процедура утверждения Советом ЕС торгового соглашения с Меркосур завершится только к вечеру пятницы, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Нам нужно четко понимать, что происходит процедурно на данный момент. То, что происходит прямо сейчас, заключается в том, что Совет ЕС выполняет свои процедуры. Как я понимаю, это будет завершено только ближе к вечеру", - сказал он.
Представитель ЕК также отказался до решения Совета давать комментарии о следующих шагах Еврокомиссии.
Ранее глава Еврокомиссии собиралась подписать это соглашение в середине января, несмотря на протесты европейских фермеров и несогласие ряда стран ЕС.
Бельгийские фермеры блокируют автомагистраль в знак протеста против соглашения по Меркосур. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
В миреБрюссельЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
