Евродепутат рассказал о реакции ЕС на возможный захват Гренландии США

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз в лучшем случае превратит захват Гренландии США в сделку и будет вести переговоры об условиях, цене и компенсациях, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.

"Никакой реакции не будет в случае захвата. У Европейского союза нет ни политических, ни стратегических средств. В лучшем случае он не будет этому противостоять: он будет вести переговоры об условиях, цене, компенсациях. Он превратит аннексию в сделку", - сказал он.