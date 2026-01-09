Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат рассказал о реакции ЕС на возможный захват Гренландии США - РИА Новости, 09.01.2026
09:48 09.01.2026 (обновлено: 09:55 09.01.2026)
Евродепутат рассказал о реакции ЕС на возможный захват Гренландии США
Евродепутат рассказал о реакции ЕС на возможный захват Гренландии США
Евродепутат рассказал о реакции ЕС на возможный захват Гренландии США

Мариани: ЕС в лучшем случае превратит захват Гренландии США в сделку

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз в лучшем случае превратит захват Гренландии США в сделку и будет вести переговоры об условиях, цене и компенсациях, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Никакой реакции не будет в случае захвата. У Европейского союза нет ни политических, ни стратегических средств. В лучшем случае он не будет этому противостоять: он будет вести переговоры об условиях, цене, компенсациях. Он превратит аннексию в сделку", - сказал он.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Дании назвали единственную угрозу для Гренландии
14 апреля 2025, 12:20
Глава евродипломатии Кая Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. По её словам, заявления Вашингтона по поводу острова вызывают крайнюю обеспокоенность.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
08:00
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Евродепутат призвала страны ЕС вызвать послов США из-за слов о Гренландии
6 января, 14:02
 
В миреГренландияСШАДанияСтивен МиллерТьерри МарианиКайя КалласЕвропарламентЕвросоюз
 
 
