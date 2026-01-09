Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте прокомментировали возможный захват Гренландии США
09:41 09.01.2026
В Европарламенте прокомментировали возможный захват Гренландии США
Евросоюз ничего не может сделать в случае захвата Гренландии США из-за состояния вассальной зависимости, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой... РИА Новости, 09.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
стивен миллер
тьерри мариани
кайя каллас
европарламент
В Европарламенте прокомментировали возможный захват Гренландии США

Мариани: ЕС ничего не может сделать в случае захвата Гренландии США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз ничего не может сделать в случае захвата Гренландии США из-за состояния вассальной зависимости, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Европейский союз ничего не может сделать. Он уже находится в состоянии вассальной зависимости. США могут публично заявлять о намерении взять под контроль Гренландию - территорию, относящуюся к Дании, а значит к Европейскому союзу - не вызывая реальной реакции. Это не дипломатическая осторожность. Это политическая беспомощность. Почему? Потому что Европейский союз сегодня стратегически зависит от США - в военном, оборонном, энергетическом и теперь уже дипломатическом плане. У него больше нет возможности противостоять Вашингтону даже на уровне заявлений", - сказал он.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Дании назвали единственную угрозу для Гренландии
14 апреля 2025, 12:20
Мариани добавил, что США этим пользуются и последовательно продвигают свои позиции, возрождая в модернизированной форме доктрину Монро - идею о том, что западное полушарие и его стратегические зоны относятся к сфере американского влияния.
"Гренландия находится в самом центре этой логики: контроль над Арктикой, будущие морские маршруты, минеральные ресурсы, ключевая военная позиция между Северной Америкой, Европой и Россией", - сказал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. По её словам, заявления Вашингтона по поводу острова вызывают крайнюю обеспокоенность.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
08:00
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп не ответил, что ему важнее, НАТО или Гренландия
Вчера, 22:33
 
