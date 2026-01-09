В Европарламенте прокомментировали возможный захват Гренландии США

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз ничего не может сделать в случае захвата Гренландии США из-за состояния вассальной зависимости, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.