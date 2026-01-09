Рейтинг@Mail.ru
14:12 09.01.2026
Ефимов: в Москве по льготе отреставрировали восемь исторических объектов
Ефимов: в Москве по льготе отреставрировали восемь исторических объектов

Ефимов: в Москве за пять лет на льготных условиях отреставрировали восемь ОКН

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Москве с 2021 года по льготной программе "1 рубль за квадратный метр" отреставрировали восемь объектов культурного наследия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Льготная программа для объектов культурного наследия действует в Москве с 2012 года, а 2022-го у инвесторов появилась возможность арендовать их для создания гостиниц. Основное условие программы – проведение восстановительных работ.
"За последние пять лет город заключил с инвесторами 15 договоров, предполагающих реставрацию и сохранение ОКН. Восемь объектов за этот же период были отреставрированы и уже используются предпринимателями для развития бизнеса по льготной арендной ставке", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в двух исторических объектах из восьми работают гостиницы, остальные используются по–другому назначению.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил реставрировать в городе не менее 150 объектов культурного наследия в год.
30.12.2025
Ефимов: почти 770 человек переедут в дом по реновации в Царицыне
30 декабря 2025, 11:06
 
