© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Москве по льготе отреставрировали восемь исторических объектов

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Москве с 2021 года по льготной программе "1 рубль за квадратный метр" отреставрировали восемь объектов культурного наследия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Льготная программа для объектов культурного наследия действует в Москве с 2012 года, а 2022-го у инвесторов появилась возможность арендовать их для создания гостиниц. Основное условие программы – проведение восстановительных работ.

"За последние пять лет город заключил с инвесторами 15 договоров, предполагающих реставрацию и сохранение ОКН. Восемь объектов за этот же период были отреставрированы и уже используются предпринимателями для развития бизнеса по льготной арендной ставке", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что в двух исторических объектах из восьми работают гостиницы, остальные используются по–другому назначению.