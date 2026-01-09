https://ria.ru/20260109/efimov-2065644142.html
Ефимов: в Москве по льготе отреставрировали восемь исторических объектов
Ефимов: в Москве по льготе отреставрировали восемь исторических объектов - РИА Новости, 09.01.2026
Ефимов: в Москве по льготе отреставрировали восемь исторических объектов
В Москве с 2021 года по льготной программе "1 рубль за квадратный метр" отреставрировали восемь объектов культурного наследия, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T14:12:00+03:00
2026-01-09T14:12:00+03:00
2026-01-09T14:36:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
Ефимов: в Москве по льготе отреставрировали восемь исторических объектов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Москве с 2021 года по льготной программе "1 рубль за квадратный метр" отреставрировали восемь объектов культурного наследия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Льготная программа для объектов культурного наследия действует в Москве с 2012 года, а 2022-го у инвесторов появилась возможность арендовать их для создания гостиниц. Основное условие программы – проведение восстановительных работ.
"За последние пять лет город заключил с инвесторами 15 договоров, предполагающих реставрацию и сохранение ОКН. Восемь объектов за этот же период были отреставрированы и уже используются предпринимателями для развития бизнеса по льготной арендной ставке", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в двух исторических объектах из восьми работают гостиницы, остальные используются по–другому назначению.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил реставрировать в городе не менее 150 объектов культурного наследия в год.