В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек

Авария произошла около 15.20 мск пятницы в десяти километрах от села Емецк Холмогорского округа. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Changan, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Haval.