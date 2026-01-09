Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/dtp-2067041714.html
В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек
В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек - РИА Новости, 09.01.2026
В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек
Девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Холмогорском округе Архангельской области, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T20:38:00+03:00
2026-01-09T20:38:00+03:00
происшествия
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
https://ria.ru/20251207/moskva-2060435419.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельская область
Происшествия, Архангельская область
В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек

В ДТП в Архангельской области пострадали 9 человек, 5 из них несовершеннолетние

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Холмогорском округе Архангельской области, сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла около 15.20 мск пятницы в десяти километрах от села Емецк Холмогорского округа. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Changan, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Haval.
«
"В настоящее время медицинская помощь оказывается девяти пострадавшим, среди которых пятеро несовершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет", - говорится в сообщении.
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП. Кадры МВД России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув на ходу в грузовик
7 декабря 2025, 18:05
 
ПроисшествияАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала