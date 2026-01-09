https://ria.ru/20260109/dtp-2067041714.html
В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек
В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек - РИА Новости, 09.01.2026
В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек
Девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Холмогорском округе Архангельской области, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T20:38:00+03:00
2026-01-09T20:38:00+03:00
2026-01-09T20:38:00+03:00
В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек
В ДТП в Архангельской области пострадали 9 человек, 5 из них несовершеннолетние