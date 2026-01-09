Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области после ДТП с семью погибшими завели уголовное дело
11:26 09.01.2026
В Волгоградской области после ДТП с семью погибшими завели уголовное дело
В Волгоградской области после ДТП с семью погибшими завели уголовное дело
Уголовное дело заведено после ДТП на трассе в Волгоградской области, в котором погибли семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T11:26:00+03:00
2026-01-09T11:26:00+03:00
происшествия
волгоградская область
михайловский район
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
михайловский район
россия
В Волгоградской области после ДТП с семью погибшими завели уголовное дело

После ДТП с семью погибшими на трассе в Волгоградской области возбудили дело

Последствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026
ВОЛГОГРАД, 9 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП на трассе в Волгоградской области, в котором погибли семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"По факту ДТП с участием грузового автомобиля "ДАФ" с полуприцепом, а также автомобилей "УАЗ" и "ВАЗ", произошедшего 8 января 2026 года в 18.16 часов на 763 км ФАД Р-22 "Каспий" в Михайловском районе, следователем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц - ред.), - говорится в сообщении полиции.
В четверг главк МЧС сообщил, что семь человек погибли при столкновении трех машин на трассе в Волгоградской области. По данным полиции, столкнулись автомобили ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF, погибли водитель и шесть пассажиров УАЗ, в том числе 17-летняя девушка. Все погибшие, по информации ГУ МВД, работники одного из местных предприятий.
Семь сотрудников предприятия погибли в ДТП под Волгоградом, сообщили в МВД
ПроисшествияВолгоградская областьМихайловский районРоссияУльяновский автомобильный завод (УАЗ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
