Рейтинг@Mail.ru
Лурье может позвать приставов для передачи ей квартиры без участия Долиной - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 09.01.2026 (обновлено: 16:41 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/dolina-2067015438.html
Лурье может позвать приставов для передачи ей квартиры без участия Долиной
Лурье может позвать приставов для передачи ей квартиры без участия Долиной - РИА Новости, 09.01.2026
Лурье может позвать приставов для передачи ей квартиры без участия Долиной
Полина Лурье может обратиться к судебным приставам, чтобы принять квартиру в Хамовниках, что ей не удалось сделать в пятницу из-за неявки певицы Ларисы Долиной... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:20:00+03:00
2026-01-09T16:41:00+03:00
жилье
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_373:7:2706:1319_1920x0_80_0_0_a90dee415b7aae0cbb4e4b59dabbf06c.jpg
https://ria.ru/20260109/dolina-2067001703.html
https://ria.ru/20260102/dolina-2066029691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2319ab0f04a6918bfbf947a4d1581eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Лурье может позвать приставов для передачи ей квартиры без участия Долиной

РИА Новости: Лурье может обратиться к приставам для передачи ей квартиры Долиной

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полина Лурье может обратиться к судебным приставам, чтобы принять квартиру в Хамовниках, что ей не удалось сделать в пятницу из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
В пятницу утром Полина Лурье вместе с адвокатом Светланой Свириденко осмотрели квартиру, однако не смогли подписать акт приема-передачи, поскольку представитель Долиной не обладает полномочиями на подпись подобных документов. Лурье фактически не может заселиться, пока данный акт не будет подписан. Сама Долина находится в отъезде.
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Несколько машин приезжали к бывшему дому Долиной в Хамовниках
Вчера, 14:46
"У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника", - сказала собеседница агентства.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить свои вещи.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Суд прекратил дело против умершего дроппера по делу Долиной
2 января, 09:50
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала