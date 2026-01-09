https://ria.ru/20260109/dolina-2067015438.html
Лурье может позвать приставов для передачи ей квартиры без участия Долиной
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полина Лурье может обратиться к судебным приставам, чтобы принять квартиру в Хамовниках, что ей не удалось сделать в пятницу из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
В пятницу утром Полина Лурье вместе с адвокатом Светланой Свириденко осмотрели квартиру, однако не смогли подписать акт приема-передачи, поскольку представитель Долиной
не обладает полномочиями на подпись подобных документов. Лурье фактически не может заселиться, пока данный акт не будет подписан. Сама Долина находится в отъезде.
"У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника", - сказала собеседница агентства.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить свои вещи.