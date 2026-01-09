Лурье может позвать приставов для передачи ей квартиры без участия Долиной

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полина Лурье может обратиться к судебным приставам, чтобы принять квартиру в Хамовниках, что ей не удалось сделать в пятницу из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

В пятницу утром Полина Лурье вместе с адвокатом Светланой Свириденко осмотрели квартиру, однако не смогли подписать акт приема-передачи, поскольку представитель Долиной не обладает полномочиями на подпись подобных документов. Лурье фактически не может заселиться, пока данный акт не будет подписан. Сама Долина находится в отъезде.

"У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника", - сказала собеседница агентства.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.