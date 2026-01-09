Рейтинг@Mail.ru
14:46 09.01.2026
Несколько машин приезжали к бывшему дому Долиной в Хамовниках
Несколько машин приезжали к бывшему дому Долиной в Хамовниках
2026
россия, московский городской суд, лариса долина, дело о квартире долиной
Россия, Московский городской суд, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Несколько машин приезжали к бывшему дому Долиной в Хамовниках

Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Несколько машин приезжали к дому в московском районе Хамовники, где находится бывшая квартира народной артистки РФ Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала РИА Новости, что Лурье не смогла принять квартиру из-за неявки Долиной на встречу в пятницу днем. По ее словам, представитель певицы не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен такими полномочиями.
Лурье не смогла принять квартиру из-за неявки Долиной
По наблюдению корреспондента РИА Новости, три автомобиля подъехали к дому, где находится бывшая квартира певицы. Один из них заехал на подземную парковку, два других оставались на территории жилого комплекса. Спустя 20 минут все три машины покинули территорию.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
В Госдуме назвали сроки принятия мер по защите от "схемы Долиной"
