Несколько машин приезжали к бывшему дому Долиной в Хамовниках

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Несколько машин приезжали к дому в московском районе Хамовники, где находится бывшая квартира народной артистки РФ Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, три автомобиля подъехали к дому, где находится бывшая квартира певицы. Один из них заехал на подземную парковку, два других оставались на территории жилого комплекса. Спустя 20 минут все три машины покинули территорию.