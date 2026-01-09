Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 09.01.2026
Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"
Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X напомнил главе РИА Новости, 09.01.2026
2026
Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"

Дмитриев сообщил Каллас об отсутствии средств ПВО против системы "Орешник"

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о том, что систем противовоздушной обороны, способных перехватить "Орешник", не существует.
"Кая не отличается особым умом и не обладает базовыми знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", развивающей скорость в 10 махов, противовоздушной обороны не существует", — написал он.
Ранее Кая Каллас заявила, что страны ЕС должны глубже задействовать свои запасы средств ПВО и немедленно поставить их Украине после применения Россией "Орешника".
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Специальная военная операция на УкраинеРакета "Орешник"РоссияУкраинаКиевКайя КалласКирилл ДмитриевВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
