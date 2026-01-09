Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о том, что систем противовоздушной обороны, способных перехватить "Орешник", не существует.
"Кая не отличается особым умом и не обладает базовыми знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", развивающей скорость в 10 махов, противовоздушной обороны не существует", — написал он.
Ранее Кая Каллас заявила, что страны ЕС должны глубже задействовать свои запасы средств ПВО и немедленно поставить их Украине после применения Россией "Орешника".
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.