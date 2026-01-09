Рейтинг@Mail.ru
"Никаких шансов": на Западе сделали резкое заявление о России в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:01 09.01.2026 (обновлено: 02:06 09.01.2026)
"Никаких шансов": на Западе сделали резкое заявление о России в зоне СВО
"Никаких шансов": на Западе сделали резкое заявление о России в зоне СВО - РИА Новости, 09.01.2026
"Никаких шансов": на Западе сделали резкое заявление о России в зоне СВО
Западные страны делают киевскому режиму только хуже, так как откладывая прямой диалог с Россией, они обрекают Украину на гораздо большую потерю территорий,... РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
василий небензя
дмитрий песков
киев
"Никаких шансов": на Западе сделали резкое заявление о России в зоне СВО

Дизен: откладывая диалог с Россией Запад планомерно лишает Украину территорий

Боевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Западные страны делают киевскому режиму только хуже, так как откладывая прямой диалог с Россией, они обрекают Украину на гораздо большую потерю территорий, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Решение европейцев о том, что страны НАТО укрепятся на Украине совершенно бессмысленно. Нет абсолютно никаких шансов, что русские это примут. <…> И если у них не получится договориться с Россией, то русские просто захватят гораздо, гораздо больше территории, потому что это абсолютная гарантия того, что эти земли используют против России", — отметил ученый.
Учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Смертоносная комбинация": в США жестко высказались о России и НАТО
Вчера, 03:42
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Боевая работа на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В США заявили о ключевом изменении в зоне СВО с января
7 января, 04:29
 
