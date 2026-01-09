Дания пытается убедить США в нежелании продавать Гренландию, пишут СМИ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дания и Гренландия пытаются убедить американских законодателей в том, что Гренландия не желает быть купленной США, а Дания не заинтересована в подобной сделке, пишет газета Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что советники президента США Дональда Трампа провели в Белом доме встречу с представителями Дании Гренландии на фоне заявлений американского лидера о возможном установлении контроля над автономной территорией королевства. Также в четверг посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен сообщил в соцсети X, что вместе с главой представительства Гренландии в Вашингтоне Якобом Ибосетсеном провёл встречу с конгрессменом Джейсоном Кроу, посвящённую вопросам безопасности в Арктике . В ходе переговоров представители королевства подтвердили верность Дании союзу с НАТО

"Большая часть дипломатии остается за закрытыми дверями. Посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибосетсен провели интенсивные переговоры с законодателями на Капитолийском холме. Оба посланника пытаются убедить как можно больше из них в том, что Гренландия не хочет быть купленной США, а Дания не заинтересована в такой сделке", - говорится в материале газеты, которая ссылается на дипломата ЕС

По словам двух европейских дипломатов, ожидается, что датские чиновники проведут формальное совещание и предоставят обновленную информацию по этому вопросу на встрече послов ЕС в пятницу, пишет издание.

В среду американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.

В декабре 2025 года американский лидер объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.