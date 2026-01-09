Рейтинг@Mail.ru
Владельца бара в Швейцарии, где при пожаре погибли 40 человек, арестовали - РИА Новости, 09.01.2026
17:44 09.01.2026
Владельца бара в Швейцарии, где при пожаре погибли 40 человек, арестовали
Владельца бара в Швейцарии, где при пожаре погибли 40 человек, арестовали - РИА Новости, 09.01.2026
Владельца бара в Швейцарии, где при пожаре погибли 40 человек, арестовали
Управляющий баром на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, где в новогоднюю ночь при пожаре погибли 40 человек, взят под стражу после допроса, сообщает... РИА Новости, 09.01.2026
в мире
вале (кантон)
сьон
швейцария
вале (кантон)
сьон
швейцария
в мире, вале (кантон), сьон, швейцария
В мире, Вале (кантон), Сьон, Швейцария
Владельца бара в Швейцарии, где при пожаре погибли 40 человек, арестовали

Владельца бара в Кран-Монтана, где погибли 40 человек, взяли под стражу

© Кадр видео из соцсетейПожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
ЖЕНЕВА, 9 янв - РИА Новости. Управляющий баром на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, где в новогоднюю ночь при пожаре погибли 40 человек, взят под стражу после допроса, сообщает портал 24heures.
"Согласно ряду источников, владелец бара "Созвездие" в Кран-Монтана, в пожаре в котором в новогоднюю ночь погибли 40 человек, взят под стражу в Сьоне после долгого допроса в прокуратуре Вале", - сообщило СМИ.
Эта мера должна быть подтверждена в течение 48 часов трибуналом Вале, отмечает портал.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек. Большинство погибших - молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 получили травмы, большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов.
Согласно следствию, причиной пожара стали фейерверки-фонтаны, из-за которых загорелось потолочное покрытие.
После пожара власти Швейцарии начали расследование в отношении владельцев бара по статьям "убийство по неосторожности, причинение телесных повреждений по неосторожности и поджог по неосторожности". В случае признания виновными им грозит от 3 до 4,5 лет тюремного заключения.
Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах
5 января, 19:47
 
