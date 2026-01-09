Рейтинг@Mail.ru
Коммунальные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме
17:38 09.01.2026 (обновлено: 17:41 09.01.2026)
Коммунальные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме
Коммунальные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.01.2026
Коммунальные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиЛиквидация последствий сильного снегопада в Московской области. 9 января 2025
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Ликвидация последствий сильного снегопада в Московской области. 9 января 2025
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Коммунальные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Коммунальные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме - более 10,1 тысячи единиц техники и 28 тысяч человек на муниципальной сети, почти 600 единиц и свыше 1 тысячи человек - на региональной", - рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что, как только снегопад ослабнет, темпы уборки возрастут. Приоритетом в уборке являются федеральные и региональные трассы, затем дворовые территории и пешеходные зоны.
"Благодарю всех, кто вышел на расчистку территорий, за работу в таких непростых условиях. И наших жителей - за понимание", - добавил Воробьев.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Московским автомобилистам рекомендовали использовать метро из-за снегопада
Московская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевНовый годПроисшествия
 
 
