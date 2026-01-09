https://ria.ru/20260109/chp-2067025450.html
Коммунальные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме
Коммунальные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме - РИА Новости, 09.01.2026
Коммунальные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме
Коммунальные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T17:38:00+03:00
2026-01-09T17:38:00+03:00
2026-01-09T17:41:00+03:00
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
новый год
происшествия
Коммунальные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме
Коммунальные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме из-за непогоды