Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/chp-2067016427.html
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.01.2026
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:25:00+03:00
2026-01-09T16:25:00+03:00
безопасность
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067013128_0:161:1600:1061_1920x0_80_0_0_afd891663e8b98437bc398c8ef1f08b1.jpg
https://ria.ru/20260109/sheremetevo-2067013372.html
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067013128_81:0:1502:1066_1920x0_80_0_0_60152884058791cc7f5a8e4582cdd8fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Безопасность, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© Фото : администрация Тамбовской областиАэропорт Тамбова
Аэропорт Тамбова - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : администрация Тамбовской области
Аэропорт Тамбова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Два самолета, летевшие в Шереметьево, отправили на запасной аэродром
Вчера, 16:00
 
БезопасностьТамбовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала