В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:25:00+03:00
тамбов
