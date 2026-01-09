Минэнерго держит на особом контроле ситуацию в Белгородской области

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ продолжает держать на особом контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Белгородской области, сообщает ведомство.

Уточняется, что продолжаются аварийно-восстановительные работы в Белгородской области, где в ночь на 9 января часть потребителей была обесточена в результате внешнего воздействия.