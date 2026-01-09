Минэнерго держит на особом контроле ситуацию в Белгородской области

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ продолжает держать на особом контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Белгородской области, сообщает ведомство.
"Министерство энергетики РФ находится в постоянном контакте с властями Белгородской области, профильными государственными структурами и энергетическими компаниями и продолжит держать ситуацию на особом контроле вплоть до полного восстановления электроснабжения в регионе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продолжаются аварийно-восстановительные работы в Белгородской области, где в ночь на 9 января часть потребителей была обесточена в результате внешнего воздействия.
"Благодаря профессиональной работе энергетиков части потребителей была оперативно возобновлена подача электроэнергии по резервным схемам", - добавляется в сообщении.
Ситуация с последствиями ночных ракетных обстрелов энергосистемы Белгородской области со стороны ВСУ сложная, власти региона на связи с кабмином РФ, заявил ранее в пятницу губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, в ночь на пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, предварительно, пострадавших нет. Без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.