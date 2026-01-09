Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго держит на особом контроле ситуацию в Белгородской области - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 09.01.2026 (обновлено: 19:10 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/chp-2067015592.html
Минэнерго держит на особом контроле ситуацию в Белгородской области
Минэнерго держит на особом контроле ситуацию в Белгородской области - РИА Новости, 09.01.2026
Минэнерго держит на особом контроле ситуацию в Белгородской области
Минэнерго РФ продолжает держать на особом контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Белгородской области, сообщает ведомство. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:22:00+03:00
2026-01-09T19:10:00+03:00
белгородская область
россия
белгород
вячеслав гладков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20260109/chp-2067009495.html
белгородская область
россия
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Минэнерго держит на особом контроле ситуацию в Белгородской области

Подачу электроэнергии в Белгородской области возобновляют по резервным схемам

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ продолжает держать на особом контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Белгородской области, сообщает ведомство.
"Министерство энергетики РФ находится в постоянном контакте с властями Белгородской области, профильными государственными структурами и энергетическими компаниями и продолжит держать ситуацию на особом контроле вплоть до полного восстановления электроснабжения в регионе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продолжаются аварийно-восстановительные работы в Белгородской области, где в ночь на 9 января часть потребителей была обесточена в результате внешнего воздействия.
"Благодаря профессиональной работе энергетиков части потребителей была оперативно возобновлена подача электроэнергии по резервным схемам", - добавляется в сообщении.
Ситуация с последствиями ночных ракетных обстрелов энергосистемы Белгородской области со стороны ВСУ сложная, власти региона на связи с кабмином РФ, заявил ранее в пятницу губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, в ночь на пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, предварительно, пострадавших нет. Без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света
Вчера, 12:24
 
Белгородская областьРоссияБелгородВячеслав ГладковМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала