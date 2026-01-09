Погиб экс-глава Калининграда Евгений Любивый

Рейтинг@Mail.ru
16:04 09.01.2026 (обновлено: 19:01 09.01.2026)
Бывший мэр Калининграда Евгений Любивый погиб на охоте в Курганской области, сообщил РИА Новости глава городского совета депутатов Олег Аминов. РИА Новости, 09.01.2026
калининград, курганская область, белгородская область, единая россия, происшествия
Калининград, Курганская область, Белгородская область, Единая Россия, Происшествия
Экс-глава Калининграда Евгений Любивый
Экс-глава Калининграда Евгений Любивый
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Экс-глава Калининграда Евгений Любивый. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 9 янв — РИА Новости. Бывший мэр Калининграда Евгений Любивый погиб на охоте в Курганской области, сообщил РИА Новости глава городского совета депутатов Олег Аминов.
"К сожалению, пока только есть информация про трагический случай на охоте. <...> Других подробностей нет", — сказал он.
О дате и месте похорон оповестят позднее.
Любивый родился 3 апреля 1974 года в Алексеевке Белгородской области. В 1997 году окончил РГМУ имени Н. И. Пирогова по специальности "лечебное дело". В 2017-м возглавил калининградскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а в 2018-м стал главным внештатным специалистом — хирургом Министерства здравоохранения региона.
С сентября 2021-го по март 2023-го Любивый занимал пост главы городского округа Калининград.
 
Калининград Курганская область Белгородская область Единая Россия Происшествия
 
 
