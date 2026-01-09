Погиб экс-глава Калининграда Евгений Любивый

https://ria.ru/20260109/chp-2067013797.html
Бывший мэр Калининграда Евгений Любивый погиб на охоте в Курганской области, сообщил РИА Новости глава городского совета депутатов Олег Аминов. РИА Новости, 09.01.2026
КАЛИНИНГРАД, 9 янв — РИА Новости. Бывший мэр Калининграда Евгений Любивый погиб на охоте в Курганской области, сообщил РИА Новости глава городского совета депутатов Олег Аминов.
"К сожалению, пока только есть информация про трагический случай на охоте. <...> Других подробностей нет", — сказал он.
О дате и месте похорон оповестят позднее.
Любивый родился 3 апреля 1974 года в Алексеевке Белгородской области
. В 1997 году окончил РГМУ имени Н. И. Пирогова по специальности "лечебное дело". В 2017-м возглавил калининградскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а в 2018-м стал главным внештатным специалистом — хирургом Министерства здравоохранения региона.
С сентября 2021-го по март 2023-го Любивый занимал пост главы городского округа Калининград.