Каток у Дворца пионеров на Воробьевых горах работает в ограниченном режиме - РИА Новости, 09.01.2026
15:46 09.01.2026
Каток у Дворца пионеров на Воробьевых горах работает в ограниченном режиме
Каток у Дворца пионеров на Воробьевых горах работает в ограниченном режиме
Каток у Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве работает в ограниченном режиме из-за сильного снегопада в пятницу, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 09.01.2026
Каток у Дворца пионеров на Воробьевых горах работает в ограниченном режиме

Каток на Воробьевых горах работает в ограниченном режиме из-за снегопада

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокКаток у Дворца пионеров на Воробьевых горах
Каток у Дворца пионеров на Воробьевых горах
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Каток у Дворца пионеров на Воробьевых горах
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Каток у Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве работает в ограниченном режиме из-за сильного снегопада в пятницу, сообщает столичный департамент образования.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
"В связи с сильным снегопадом каток у Дворца пионеров на Воробьевых горах сегодня работает в ограниченном режиме. Часть ледовой площадки временно огорожена. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства. Берегите себя и выбирайте подходящую одежду для прогулок в такую погоду!" - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Температуру в системе отопления в Москве поднимут из-за похолодания
