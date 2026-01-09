Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Внуково продолжает стабильную работу в условиях снегопада - РИА Новости, 09.01.2026
15:43 09.01.2026
Аэропорт Внуково продолжает стабильную работу в условиях снегопада
Аэропорт "Внуково" продолжает стабильную работу в условиях затяжного снегопада, обстановка в терминале остается спокойной, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 09.01.2026
Новости
новый год, происшествия, внуково (аэропорт)
Новый год, Происшествия, Внуково (аэропорт)
Аэропорт Внуково продолжает стабильную работу в условиях снегопада

Обстановка в терминале Внуково остается спокойной на фоне затяжного снегопада

Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" продолжает стабильную работу в условиях затяжного снегопада, обстановка в терминале остается спокойной, сообщили в воздушной гавани.
"Аэропорт Внуково работает стабильно в условиях затяжного снегопада... Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет. Обслуживание пассажиров производится в соответствии с Федеральными авиационными правилами и установленными регламентами", - говорится в сообщении.
Службы аэропорта "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и техники, проводится чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек.
"Возможно незначительное увеличение времени вылета в связи с реализацией требуемых предполетных процедур в рамках обеспечения безопасности полетов в условиях длительного снегопада", - отметили во "Внуково".
Также пресс-служба аэропорта напомнила об услугах для комфортного ожидания пассажиров в аэропорту.
"Для комфортного ожидания рейсов в терминале доступны: игровые пространства для детей, круглосуточно работающие комната матери и ребенка и медпункт, 29 современных зарядных станций, бесплатные фонтанчики с водой, широкий ассортимент продуктов питания и питьевой воды в магазинах и кафе", - сообщается в пресс-релизе.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
