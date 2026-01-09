Аэропорт Внуково продолжает стабильную работу в условиях снегопада

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" продолжает стабильную работу в условиях затяжного снегопада, обстановка в терминале остается спокойной, сообщили в воздушной гавани.

"Аэропорт Внуково работает стабильно в условиях затяжного снегопада... Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет. Обслуживание пассажиров производится в соответствии с Федеральными авиационными правилами и установленными регламентами", - говорится в сообщении.

Службы аэропорта "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и техники, проводится чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек.

"Возможно незначительное увеличение времени вылета в связи с реализацией требуемых предполетных процедур в рамках обеспечения безопасности полетов в условиях длительного снегопада", - отметили во "Внуково".

Также пресс-служба аэропорта напомнила об услугах для комфортного ожидания пассажиров в аэропорту.