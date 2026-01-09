https://ria.ru/20260109/britaniya-2067046751.html
Более половины британцев считают Лондон небезопасным местом
Более 60% британцев считают Лондон небезопасным местом, в то время как примерно столько же процентов жителей столицы придерживаются обратного мнения, следует из
ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости.
Более 60% британцев считают Лондон небезопасным местом, в то время как примерно столько же процентов жителей столицы придерживаются обратного мнения, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov
.
Согласно итогам исследования, 61% британцев считают столицу своей страны небезопасной, в то время как безопасным мегаполис считают 30% респондентов, остальные не смогли ответить на вопрос.
Сами лондонцы воспринимают свой город относительно безопасным: так заявили 63% респондентов, проживающих в столице, а 34% лондонцев сказали, что считают город небезопасным, следует из результатов исследования.
Исходя из итогов исследования, 87% респондентов считают свой населенный пункт безопасным, противоположной точки зрения придерживаются 11%.
Исследование проводилось в пятницу среди 5 674 взрослых британцев. Данные о погрешности не приводятся.