21:41 09.01.2026
Более половины британцев считают Лондон небезопасным местом
Более 60% британцев считают Лондон небезопасным местом, в то время как примерно столько же процентов жителей столицы придерживаются обратного мнения, следует из
2026
в мире, лондон
В мире, Лондон
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВестминстерское Аббатство и Биг Бен
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости. Более 60% британцев считают Лондон небезопасным местом, в то время как примерно столько же процентов жителей столицы придерживаются обратного мнения, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov.
Согласно итогам исследования, 61% британцев считают столицу своей страны небезопасной, в то время как безопасным мегаполис считают 30% респондентов, остальные не смогли ответить на вопрос.
Сами лондонцы воспринимают свой город относительно безопасным: так заявили 63% респондентов, проживающих в столице, а 34% лондонцев сказали, что считают город небезопасным, следует из результатов исследования.
Исходя из итогов исследования, 87% респондентов считают свой населенный пункт безопасным, противоположной точки зрения придерживаются 11%.
Исследование проводилось в пятницу среди 5 674 взрослых британцев. Данные о погрешности не приводятся.
В миреЛондон
 
 
