Более половины британцев считают Лондон небезопасным местом

ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости. Более 60% британцев считают Лондон небезопасным местом, в то время как примерно столько же процентов жителей столицы придерживаются обратного мнения, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov

Согласно итогам исследования, 61% британцев считают столицу своей страны небезопасной, в то время как безопасным мегаполис считают 30% респондентов, остальные не смогли ответить на вопрос.

Сами лондонцы воспринимают свой город относительно безопасным: так заявили 63% респондентов, проживающих в столице, а 34% лондонцев сказали, что считают город небезопасным, следует из результатов исследования.

Исходя из итогов исследования, 87% респондентов считают свой населенный пункт безопасным, противоположной точки зрения придерживаются 11%.