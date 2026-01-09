ОАЭ опасаются влияния "Братьев-мусульман*" в Британии, сообщает Times

ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости. ОАЭ ограничили программы поддержки студентов, желающих поехать учиться в Великобританию, опасаясь влияния организации "Братья-мусульмане*" в британских университетах, сообщает газета ОАЭ ограничили программы поддержки студентов, желающих поехать учиться в Великобританию, опасаясь влияния организации "Братья-мусульмане*" в британских университетах, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

"Объединенные Арабские Эмираты ограничивают поступление студентов в британские университеты из-за опасений, что на кампусах они подвергаются радикализации со стороны исламистских группировок", - пишет издание.

Как сообщается, на данный момент власти ОАЭ не ввели полный запрет на учебу в Великобритании , однако ограничили федеральное финансирование. Таким образом, более состоятельные граждане по-прежнему могут поехать учиться в Великобританию самостоятельно. Финансирование учебы в других странах сохраняется в полном объеме.

ОАЭ предоставляют своим гражданам гранты на обучение за рубежом, которые покрывают расходы на учебу, проживание, поездки и медицину. Условием финансирования является высокая успеваемость и изучение приоритетных для страны дисциплин.

Согласно данным британского Агентства статистики высшего образования, число студентов из ОАЭ, обучающихся в Великобритании, в период с 2017 по 2024 год увеличиловсь вдвое, до 8 500 человек.

В 2020 году Совет фетв ОАЭ признал " Братьев-мусульман *" террористической организацией.