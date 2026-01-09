Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ опасаются влияния "Братьев-мусульман*" в Британии, сообщает Times
20:19 09.01.2026 (обновлено: 20:21 09.01.2026)
ОАЭ опасаются влияния "Братьев-мусульман*" в Британии, сообщает Times
в мире
оаэ
великобритания
россия
братья-мусульмане
оаэ
великобритания
россия
в мире, оаэ, великобритания, россия, братья-мусульмане
В мире, ОАЭ, Великобритания, Россия, Братья-мусульмане
ОАЭ опасаются влияния "Братьев-мусульман*" в Британии, сообщает Times

Times: ОАЭ ограничили отправку студентов в Британию из-за влияния там исламистов

© Jeff Moore - PA ImagesНациональная демонстрации в поддержку Палестины в центре Лондона
Национальная демонстрации в поддержку Палестины в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Jeff Moore - PA Images
Национальная демонстрации в поддержку Палестины в центре Лондона. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости. ОАЭ ограничили программы поддержки студентов, желающих поехать учиться в Великобританию, опасаясь влияния организации "Братья-мусульмане*" в британских университетах, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
"Объединенные Арабские Эмираты ограничивают поступление студентов в британские университеты из-за опасений, что на кампусах они подвергаются радикализации со стороны исламистских группировок", - пишет издание.
Как сообщается, на данный момент власти ОАЭ не ввели полный запрет на учебу в Великобритании, однако ограничили федеральное финансирование. Таким образом, более состоятельные граждане по-прежнему могут поехать учиться в Великобританию самостоятельно. Финансирование учебы в других странах сохраняется в полном объеме.
ОАЭ предоставляют своим гражданам гранты на обучение за рубежом, которые покрывают расходы на учебу, проживание, поездки и медицину. Условием финансирования является высокая успеваемость и изучение приоритетных для страны дисциплин.
Согласно данным британского Агентства статистики высшего образования, число студентов из ОАЭ, обучающихся в Великобритании, в период с 2017 по 2024 год увеличиловсь вдвое, до 8 500 человек.
В 2020 году Совет фетв ОАЭ признал "Братьев-мусульман*" террористической организацией.
* Запрещенная в России террористическая организация
В миреОАЭВеликобританияРоссияБратья-мусульмане
 
 
