Глава ВС Британии предупредил о дефиците оборонного бюджета, пишут СМИ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон предупредил британского премьера Кира Стармера, что дефицит оборонного бюджета страны в ближайшие четыре года может составить 37,6 миллиарда долларов, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

В декабре издание Financial Times сообщало, что Стармер отказывается одобрять новый план оборонных инвестиций (Defense investment plan, DIP) из-за его большой стоимости.

"Проведенная в прошлом (2025 - ред.) году оценка министерства обороны показала дефицит в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов (37,6 миллиарда долларов) в период с настоящего момента до 2030 года... Найтон представил премьер-министру эти мрачные финансовые подсчеты на встрече на Даунинг-стрит накануне Рождества", - говорится в материале издания.

По данным газеты, Стармер был крайне недоволен, поскольку считал, что новый стратегический оборонный обзор учитывал все расходы.

Отмечается, что премьер поручил пересмотреть план оборонных инвестиций, в котором будет изложен порядок реализации стратегического оборонного обзора. Как пишет издание, планировалось, что он будет опубликован до Рождества, однако теперь его публикация может быть отложена до марта.

В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). Премьер Великобритании заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".