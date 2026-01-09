Рейтинг@Mail.ru
04:16 09.01.2026
в мире, великобритания, лондон, кир стармер
В мире, Великобритания, Лондон, Кир Стармер
Глава ВС Британии предупредил о дефиците оборонного бюджета, пишут СМИ

Times: дефицит военного бюджета Британии может составить 37,6 миллиарда долларов

© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон предупредил британского премьера Кира Стармера, что дефицит оборонного бюджета страны в ближайшие четыре года может составить 37,6 миллиарда долларов, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
В декабре издание Financial Times сообщало, что Стармер отказывается одобрять новый план оборонных инвестиций (Defense investment plan, DIP) из-за его большой стоимости.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Стармер отказался одобрить британский план оборонных инвестиций, пишет FT
17 декабря 2025, 10:20
"Проведенная в прошлом (2025 - ред.) году оценка министерства обороны показала дефицит в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов (37,6 миллиарда долларов) в период с настоящего момента до 2030 года... Найтон представил премьер-министру эти мрачные финансовые подсчеты на встрече на Даунинг-стрит накануне Рождества", - говорится в материале издания.
По данным газеты, Стармер был крайне недоволен, поскольку считал, что новый стратегический оборонный обзор учитывал все расходы.
Отмечается, что премьер поручил пересмотреть план оборонных инвестиций, в котором будет изложен порядок реализации стратегического оборонного обзора. Как пишет издание, планировалось, что он будет опубликован до Рождества, однако теперь его публикация может быть отложена до марта.
В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). Премьер Великобритании заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".
Британский минфин в преддверии бюджетного заявления столкнулся с проблемой закрытия "дыры" в бюджете в десятки миллиардов фунтов стерлингов. Дефицит бюджета образовался из-за роста обслуживания госдолга, роста социальных выплат, в том числе расходов на помощь с оплатой дорожающих коммунальных услуг малоимущим, а также из-за стагнации экономики и снижения производительности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп посоветовал Европе взяться за ум
Вчера, 23:11
 
В миреВеликобританияЛондонКир Стармер
 
 
