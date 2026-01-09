Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков, пишут СМИ

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Британия может запретить доступ к соцсети Х из-за дипфейков с обнаженными детьми и женщинами, создаваемых моделью искусственного интеллекта Grok, пишет газета Британия может запретить доступ к соцсети Х из-за дипфейков с обнаженными детьми и женщинами, создаваемых моделью искусственного интеллекта Grok, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Британский медиарегулятор Ofcom ранее пригрозил компании xAI, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску , расследованием в связи с сообщениями о "раздевающих" дипфейках и генерацией сексуализированных изображений детей моделью искусственного интеллекта Grok.

"Источники... указали на все полномочия в рамках закона о безопасности в интернете, которые включают штрафы в миллиарды фунтов стерлингов или даже блокировку доступа к X в Великобритании", - говорится в публикации Telegraph.

Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечалось, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.

Британские СМИ ранее сообщили о случаях, в которых Grok "раздевал" по запросу принцессу Уэльскую. В декабре британское правительство пообещало запретить инструменты для создания дипфейков, заявив, что они "разрушают психику молодых людей".

Маск заявлял, что "любой, кто использует Grok для создания нелегального контента, столкнётся с теми же последствиями, что и тот, кто загружает нелегальный контент".