Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2026
03:45 09.01.2026
Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков, пишут СМИ
Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков, пишут СМИ
в мире, илон маск, ofcom
В мире, Илон Маск, Ofcom
Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков, пишут СМИ

Telegraph: Лондон может запретить доступ к Х из-за фейков с обнаженными людьми

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Британия может запретить доступ к соцсети Х из-за дипфейков с обнаженными детьми и женщинами, создаваемых моделью искусственного интеллекта Grok, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Британский медиарегулятор Ofcom ранее пригрозил компании xAI, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, расследованием в связи с сообщениями о "раздевающих" дипфейках и генерацией сексуализированных изображений детей моделью искусственного интеллекта Grok.
"Источники... указали на все полномочия в рамках закона о безопасности в интернете, которые включают штрафы в миллиарды фунтов стерлингов или даже блокировку доступа к X в Великобритании", - говорится в публикации Telegraph.
Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечалось, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
Британские СМИ ранее сообщили о случаях, в которых Grok "раздевал" по запросу принцессу Уэльскую. В декабре британское правительство пообещало запретить инструменты для создания дипфейков, заявив, что они "разрушают психику молодых людей".
Маск заявлял, что "любой, кто использует Grok для создания нелегального контента, столкнётся с теми же последствиями, что и тот, кто загружает нелегальный контент".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
