Лула да Силва провел серию переговоров с лидерами по ситуации в Венесуэле
03:11 09.01.2026 (обновлено: 03:12 09.01.2026)
Лула да Силва провел серию переговоров с лидерами по ситуации в Венесуэле
Лула да Силва провел серию переговоров с лидерами по ситуации в Венесуэле
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провёл телефонные переговоры с лидерами Канады, Мексики и Колумбии, в ходе которых обсудил ситуацию в Венесуэле,... РИА Новости, 09.01.2026
Дарья Буймова
Лула да Силва провел серию переговоров с лидерами по ситуации в Венесуэле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провёл телефонные переговоры с лидерами Канады, Мексики и Колумбии, в ходе которых обсудил ситуацию в Венесуэле, сообщила пресс-служба бразильского МИД.
"Осудив посягательства на суверенитет Венесуэлы, оба лидера отвергли любые подходы, предполагающие устаревшее деление мира на сферы влияния. В этом контексте они вновь подтвердили приверженность многосторонности, международному праву и свободной торговле", - говорится в сообщении МИД по итогам переговоров Лулы с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8
Согласно сообщению, в ходе бесед с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Колумбии Густаво Петро стороны осудили необоснованное применение силы со стороны США и сошлись во мнении, что ситуация должна быть урегулирована мирными средствами и с уважением к воле венесуэльского народа.
Лула сообщил Петро, что Бразилия по просьбе Каракаса направляет гуманитарную помощь, включая медикаменты и материалы для диализа, для восполнения запасов, утраченных после ударов по объектам снабжения 3 января.
Бразильские власти, как сообщается, намерены и далее координировать действия с партнёрами в регионе "в интересах мира и стабильности в Венесуэле", учитывая гуманитарные последствия кризиса и миграционные потоки в соседние страны.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
