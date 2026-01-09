https://ria.ru/20260109/bespilotniki-2067040228.html
Над российскими регионами уничтожили восемь украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 09.01.2026
Над российскими регионами уничтожили восемь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО с 15.00 до 20.00 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Липецкой, Белгородской, Воронежской и Курской областями,... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T20:25:00+03:00
2026-01-09T20:25:00+03:00
2026-01-09T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
курская область
липецкая область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
липецкая область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, курская область, липецкая область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Липецкая область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами уничтожили восемь украинских беспилотников
МО: силы ПВО за 6 часов уничтожила 8 дронов ВСУ над четырьмя регионами России