Левый берег Киева остался без электроэнергии

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Левый берег Киева частично остался без напряжения, есть ограничения в работе метро, электротранспорт заменили на дополнительные автобусы, сообщает в пятницу Киевская городская государственная администрация.

Власти также уведомили, что в связи с нарушением электроснабжения на левом берегу украинской столицы организовано движение дублирующих автобусов взамен некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутов.