14:03 09.01.2026
Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан за границей
Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан за границей
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09
2026-01-09T14:03:00+03:00
белоруссия
россия
москва
владимир путин
госдума рф
в мире
белоруссия, россия, москва, владимир путин, госдума рф, в мире
Белоруссия, Россия, Москва, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан за границей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в городе Москве 13 марта 2025 года", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашение направлено на конструктивное сотрудничество сторон в целях защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами.
