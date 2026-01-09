Рейтинг@Mail.ru
Громкоговорители в Белгороде оснастили резервными источниками питания - РИА Новости, 09.01.2026
20:46 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/belgorod-2067040896.html
Громкоговорители в Белгороде оснастили резервными источниками питания
Громкоговорители в Белгороде оснастили резервными источниками питания - РИА Новости, 09.01.2026
Громкоговорители в Белгороде оснастили резервными источниками питания
Администрация Белгорода оснастила стационарные сирены и громкоговорители резервными источниками питания, чтобы система оповещения функционировала даже в... РИА Новости, 09.01.2026
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество
Громкоговорители в Белгороде оснастили резервными источниками питания

Власти Белгорода обеспечили работу громкоговорителей через резервное питание

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Администрация Белгорода оснастила стационарные сирены и громкоговорители резервными источниками питания, чтобы система оповещения функционировала даже в условиях отсутствия центрального электроснабжения, рассказал мэр города Валентин Демидов.
«
"Ситуация с энергоснабжением в Белгороде осложнена... Стационарные сирены и громкоговорители обеспечены резервными источниками питания. Сигнал "Внимание всем" прозвучит даже если будет отсутствовать электроэнергия в сети. Прошу, сразу же при поступлении сигнала переходите в укрытия!" - написал Демидов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в городе готовы к работе мобильные комплексы с системами громкой связи, которые могут быть направлены для усиления оповещения при необходимости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, предварительно, пострадавших нет. Без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество
 
 
