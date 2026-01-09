Громкоговорители в Белгороде оснастили резервными источниками питания

«

"Ситуация с энергоснабжением в Белгороде осложнена... Стационарные сирены и громкоговорители обеспечены резервными источниками питания. Сигнал "Внимание всем" прозвучит даже если будет отсутствовать электроэнергия в сети. Прошу, сразу же при поступлении сигнала переходите в укрытия!" - написал Демидов в своем Telegram-канале.