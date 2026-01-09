Громкоговорители в Белгороде оснастили резервными источниками питания

БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Администрация Белгорода оснастила стационарные сирены и громкоговорители резервными источниками питания, чтобы система оповещения функционировала даже в условиях отсутствия центрального электроснабжения, рассказал мэр города Валентин Демидов.
"Ситуация с энергоснабжением в Белгороде осложнена... Стационарные сирены и громкоговорители обеспечены резервными источниками питания. Сигнал "Внимание всем" прозвучит даже если будет отсутствовать электроэнергия в сети. Прошу, сразу же при поступлении сигнала переходите в укрытия!" - написал Демидов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в городе готовы к работе мобильные комплексы с системами громкой связи, которые могут быть направлены для усиления оповещения при необходимости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, предварительно, пострадавших нет. Без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.
