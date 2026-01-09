https://ria.ru/20260109/belgorod-2066996894.html
В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона
В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона - РИА Новости, 09.01.2026
В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона
Мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями после удара украинского дрона по автомобилю в Грайворонском округе Белгородской... РИА Новости, 09.01.2026
