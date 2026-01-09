В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона

БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями после удара украинского дрона по автомобилю в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.