Гладков рассказал о работах по устранению последствий обстрела Белгорода
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 09.01.2026
Гладков рассказал о работах по устранению последствий обстрела Белгорода
Службы продолжают работы по устранению последствий ракетного обстрела Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
Дарья Буймова
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Службы продолжают работы по устранению последствий ракетного обстрела Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее он сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, предварительно, пострадавших нет.
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
00:33
"Все службы продолжают работу по устранению последствий ночного ракетного обстрела", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что в 7.00 мск будет проведен штаб по сложившейся ситуации, где заслушают доклады руководителей всех направлений.
