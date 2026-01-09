https://ria.ru/20260109/belgorod-2066949925.html
Гладков рассказал о работах по устранению последствий обстрела Белгорода
Гладков рассказал о работах по устранению последствий обстрела Белгорода - РИА Новости, 09.01.2026
Гладков рассказал о работах по устранению последствий обстрела Белгорода
Службы продолжают работы по устранению последствий ракетного обстрела Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T04:35:00+03:00
2026-01-09T04:35:00+03:00
2026-01-09T04:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858656_0:638:2000:1763_1920x0_80_0_0_1925e83b03ddab691dd0f45592b4d04a.jpg
https://ria.ru/20260109/ataka-2066938946.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858656_0:450:2000:1950_1920x0_80_0_0_7e64a77c42f0e6542177f4f2f581fccd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о работах по устранению последствий обстрела Белгорода
Гладков: службы продолжают устранять последствия ракетного обстрела Белгорода