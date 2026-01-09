Бывший вице-премьер Башкирии просил перенести суд в Уфу

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Осужденный на 13 лет за взятки бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев просил московский суд передать иск об изъятии его имущества для рассмотрения в Уфу, где он зарегистрировался уже после поступления дела в Мещанский суд столицы, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Мещанский суд Москвы в конце декабря приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры об изъятии имущества у Марзаева и ещё шести человек.

Представитель Марзаева заявил в суде ходатайство о передаче иска для рассмотрения по подсудности в Ленинский суд Уфы . Однако суд отказал ему поскольку сам иск Генпрокуратуры был зарегистрирован 25 ноября, а Марзаев прописался в Уфе позже - лишь в начале декабря, уже после поступления иска.

"С учетом того, что исковое заявление подано в суд 25 ноября 2025 года по адресу места жительства ответчика Марзаева А.В... законных оснований для передачи настоящего дела для рассмотрения по подсудности по месту жительства ответчиков в Ленинский районный суд города Уфы не имеется", - указывается в материалах суда.

Мещанский суд Москвы продолжит рассмотрение иска 22 января.

Как писали "Ведомости" со ссылкой на источник, в иске идет речь о конфискации 13 зданий в Северной Осетии. В требованиях истца также указан комплекс зданий в Верхнем Фиагдоне, квартира во Владикавказе и дом в Кисловодске . Кроме того, просят изъять дачу в Кармаскалинском районе в Башкирии, квартиру в Москве и автопарк премиум-класса.

В конце ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан . У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае , несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.

По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.

По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.