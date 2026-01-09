Рейтинг@Mail.ru
20:20 09.01.2026
В Шереметьево задерживают выдачу багажа
В Шереметьево задерживают выдачу багажа
Московский аэропорт "Шереметьево" предупредил о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в... РИА Новости, 09.01.2026
евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), москва, общество
Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), Москва, Общество
В Шереметьево задерживают выдачу багажа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЧемоданы и сумки пассажиров в багажном отделении международного аэропорта Шереметьево в Москве
Чемоданы и сумки пассажиров в багажном отделении международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Чемоданы и сумки пассажиров в багажном отделении международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" предупредил о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды, сообщили в воздушной гавани.
"Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада", - говорится в сообщении.
Уточняется, что службы аэропорта и авиакомпаний делают всё возможное для создания удобств для пассажиров в тяжелых метеоусловиях.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА новости, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов.
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В московских аэропортах отменили более 25 рейсов
