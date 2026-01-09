Рейтинг@Mail.ru
Айсберг А23а может разрушиться за несколько дней, считает НАСА
Наука
 
19:46 09.01.2026
Айсберг А23а может разрушиться за несколько дней, считает НАСА
Айсберг А23а может разрушиться за несколько дней, считает НАСА - РИА Новости, 09.01.2026
Айсберг А23а может разрушиться за несколько дней, считает НАСА
Айсберг А23а, который недавно перестал быть крупнейшим на планете из-за постепенной потери своей площади, может окончательно разрушиться в течение нескольких... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T19:46:00+03:00
2026-01-09T19:46:00+03:00
Айсберг А23а может разрушиться за несколько дней, считает НАСА

НАСА: крупнейший на планете айсберг А23а может разрушиться за несколько дней

Айсберг А23а
Айсберг А23а - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : ААНИИ
Айсберг А23а. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Айсберг А23а, который недавно перестал быть крупнейшим на планете из-за постепенной потери своей площади, может окончательно разрушиться в течение нескольких дней или недель, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА).
В декабре 2025 года представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) объявили, что А23а, за которым ученые наблюдают почти 40 лет, потерял 67% своей изначальной площади и уступил первенство на планете айсбергу D15а. НАСА публикует спутниковый снимок айсберга, на поверхности которого видны большие лужи талой воды, которая почти окрасила его в голубой цвет. Как отмечает управление, на его основе ученые полагают, что поврежденный айсберг дал течь, поскольку вес воды, скопившейся на вершине айсберга, проламывает лед.
Айсберг D15а: фото с орбиты - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга
8 декабря 2025, 11:15
«
"Ученые говорят, что эти признаки указывают на то, что айсберг (А23а - ред.) может полностью разрушиться всего через несколько дней или недель... Ученые, которые отслеживали этот айсберг на протяжении всей своей карьеры, воспринимают его неминуемую гибель как горько-сладкий момент", - говорится в заявлении на сайте НАСА.
Управление добавляет, что сейчас айсберг дрейфует в Южной Атлантике к юго-востоку от Южной Америки.
Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На время образования его площадь составляла 4 170 квадратных километров. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение. В результате дрейфа его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.
От айсберга А23а откололась глыба площадью 80 квадратных километров - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Айсберг А23а уменьшился на 67% и лишился статуса крупнейшего в мире
4 декабря 2025, 15:30
 
Наука
 
 
