Айсберг А23а может разрушиться за несколько дней, считает НАСА

"Ученые говорят, что эти признаки указывают на то, что айсберг (А23а - ред.) может полностью разрушиться всего через несколько дней или недель... Ученые, которые отслеживали этот айсберг на протяжении всей своей карьеры, воспринимают его неминуемую гибель как горько-сладкий момент", - говорится в заявлении на сайте НАСА.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На время образования его площадь составляла 4 170 квадратных километров. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение. В результате дрейфа его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.