Израильская авиация нанесла 27 ударов по поселениям в Ливане
Израильская авиация нанесла 27 ударов по поселениям в Ливане
Самолеты ВВС Израиля подвергли бомбардировкам несколько населенных пунктов на юге и востоке Ливана, всего было нанесено 27 авиаударов, сообщил РИА Новости
в мире
ливан
израиль
бекаа
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля подвергли бомбардировкам несколько населенных пунктов на юге и востоке Ливана, всего было нанесено 27 авиаударов, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"На юге ударам вражеской израильской авиации подверглись населенные пункты Кфарфила, Эйн-Кана, Джумрук, Суджуд, Рейхан, Хумин, а также русло реки в Дейр-Захрани и высоты района ат-Туфах", - сказал собеседник агентства.
На востоке, по его словам, под удары авиации попали поселения Джанта, Бани-Шит и высоты Бритал в провинции Баальбек-Хермель, а также в западном Бекаа
атаковано поселение Майдун.
Всего, по данным источника, ВВС Израиля нанесли 27 авиаударов.
Армия Израиля
в пятницу заявила, что нанесла удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах
" на территории Ливана
, целями авиаударов стали склады с оружием, подпольные заводы по производству боеприпасов, а также пусковые ракетные установки и другие объекты.
Армия Ливана в четверг объявила о завершении процесса разоружения "Хезболлах" на юге Ливана и полном развертывании своих сил к югу от реки Литани за исключением некоторых пограничных территорий, которые по-прежнему находятся под оккупацией Израильских сил.
В начале августа 2025 года премьер Ливана Наваф Салам объявил, что поручил ливанской армии разработать план реализации передачи вооружений государству, включая разоружение "Хезболлах", чтобы завершить этот процесс на территории к югу от реки Литани до конца года. В течение последних нескольких месяцев ливанская армия периодически представляла правительству отчеты о выполнении плана разоружения. Однако движение "Хезболлах" заявило, что будет рассматривать это решение как "несуществующее".
Призывы к монополизации всего оружия ливанским государством, которые касаются арсенала "Хезболлах", неоднократно звучали в региональных и западных столицах, а также среди ливанских политических сил. Однако "Хезболлах" заявляет, что оружие, которым она располагает, предназначено исключительно для сопротивления израильской оккупации южного Ливана.
Соглашение о прекращении огня между "Хезболлах" и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года, более чем через год после того, как "Хезболлах" открыла так называемый "фронт поддержки палестинского сектора Газа" в октябре 2023 года.