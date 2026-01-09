Израильская авиация нанесла 27 ударов по поселениям в Ливане

БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля подвергли бомбардировкам несколько населенных пунктов на юге и востоке Ливана, всего было нанесено 27 авиаударов, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

« "На юге ударам вражеской израильской авиации подверглись населенные пункты Кфарфила, Эйн-Кана, Джумрук, Суджуд, Рейхан, Хумин, а также русло реки в Дейр-Захрани и высоты района ат-Туфах", - сказал собеседник агентства.

На востоке, по его словам, под удары авиации попали поселения Джанта, Бани-Шит и высоты Бритал в провинции Баальбек-Хермель, а также в западном Бекаа атаковано поселение Майдун.

Всего, по данным источника, ВВС Израиля нанесли 27 авиаударов.

Армия Израиля в пятницу заявила, что нанесла удары по военной инфраструктуре движения " Хезболлах " на территории Ливана , целями авиаударов стали склады с оружием, подпольные заводы по производству боеприпасов, а также пусковые ракетные установки и другие объекты.

Армия Ливана в четверг объявила о завершении процесса разоружения "Хезболлах" на юге Ливана и полном развертывании своих сил к югу от реки Литани за исключением некоторых пограничных территорий, которые по-прежнему находятся под оккупацией Израильских сил.

В начале августа 2025 года премьер Ливана Наваф Салам объявил, что поручил ливанской армии разработать план реализации передачи вооружений государству, включая разоружение "Хезболлах", чтобы завершить этот процесс на территории к югу от реки Литани до конца года. В течение последних нескольких месяцев ливанская армия периодически представляла правительству отчеты о выполнении плана разоружения. Однако движение "Хезболлах" заявило, что будет рассматривать это решение как "несуществующее".

Призывы к монополизации всего оружия ливанским государством, которые касаются арсенала "Хезболлах", неоднократно звучали в региональных и западных столицах, а также среди ливанских политических сил. Однако "Хезболлах" заявляет, что оружие, которым она располагает, предназначено исключительно для сопротивления израильской оккупации южного Ливана.