Израильская авиация нанесла 27 ударов по поселениям в Ливане - РИА Новости, 09.01.2026
17:14 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/aviaudary-2067022013.html
Израильская авиация нанесла 27 ударов по поселениям в Ливане
Израильская авиация нанесла 27 ударов по поселениям в Ливане
в мире
ливан
израиль
бекаа
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974182790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69110210c1f2c79ee9051b402ca2cf8a.jpg
ливан
израиль
бекаа
в мире, ливан, израиль, бекаа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, Бекаа, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Израильская авиация нанесла 27 ударов по поселениям в Ливане

РИА Новости: ВВС Израиля нанесли 27 ударов по поселениям на востоке и юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaДым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны
© AP Photo / Hussein Malla
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля подвергли бомбардировкам несколько населенных пунктов на юге и востоке Ливана, всего было нанесено 27 авиаударов, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
«
"На юге ударам вражеской израильской авиации подверглись населенные пункты Кфарфила, Эйн-Кана, Джумрук, Суджуд, Рейхан, Хумин, а также русло реки в Дейр-Захрани и высоты района ат-Туфах", - сказал собеседник агентства.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Израиль заявил о новой волне ударов по целям "Хезболлы" в Ливане
Вчера, 15:18
На востоке, по его словам, под удары авиации попали поселения Джанта, Бани-Шит и высоты Бритал в провинции Баальбек-Хермель, а также в западном Бекаа атаковано поселение Майдун.
Всего, по данным источника, ВВС Израиля нанесли 27 авиаударов.
Армия Израиля в пятницу заявила, что нанесла удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" на территории Ливана, целями авиаударов стали склады с оружием, подпольные заводы по производству боеприпасов, а также пусковые ракетные установки и другие объекты.
Армия Ливана в четверг объявила о завершении процесса разоружения "Хезболлах" на юге Ливана и полном развертывании своих сил к югу от реки Литани за исключением некоторых пограничных территорий, которые по-прежнему находятся под оккупацией Израильских сил.
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Израиль атаковал объект Хезболлы на юге Ливана
2 января, 15:02
В начале августа 2025 года премьер Ливана Наваф Салам объявил, что поручил ливанской армии разработать план реализации передачи вооружений государству, включая разоружение "Хезболлах", чтобы завершить этот процесс на территории к югу от реки Литани до конца года. В течение последних нескольких месяцев ливанская армия периодически представляла правительству отчеты о выполнении плана разоружения. Однако движение "Хезболлах" заявило, что будет рассматривать это решение как "несуществующее".
Призывы к монополизации всего оружия ливанским государством, которые касаются арсенала "Хезболлах", неоднократно звучали в региональных и западных столицах, а также среди ливанских политических сил. Однако "Хезболлах" заявляет, что оружие, которым она располагает, предназначено исключительно для сопротивления израильской оккупации южного Ливана.
Соглашение о прекращении огня между "Хезболлах" и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года, более чем через год после того, как "Хезболлах" открыла так называемый "фронт поддержки палестинского сектора Газа" в октябре 2023 года.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Разоружение "Хезболлы" на юге Ливана еще не завершено, заявили в Израиле
8 января, 19:02
 
В миреЛиванИзраильБекааХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
