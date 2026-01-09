В Белгородской области без света остались 556 тысяч человек

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Обстрел ВСУ оставил без электричества 556 тысяч жителей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня на шесть часов утра без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Без тепла — почти такое же количество. Почти 200 тысяч человек — без воды и водоотведения", — написал он в телеграм-канале.
На местах работают аварийные бригады. О сроках восстановления электроснабжения сообщат в ближайшее время, добавил Гладков.
В ночь на пятницу украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгороду. Инженерная инфраструктура получила серьезные повреждения. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18