Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области без света остались 556 тысяч человек - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 09.01.2026 (обновлено: 09:08 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/ataka-2066959988.html
В Белгородской области без света остались 556 тысяч человек
В Белгородской области без света остались 556 тысяч человек - РИА Новости, 09.01.2026
В Белгородской области без света остались 556 тысяч человек
Обстрел ВСУ оставил без электричества 556 тысяч жителей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T07:02:00+03:00
2026-01-09T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_8057dacf0dcf80e3a8bf09f32eb6e566.jpg
https://ria.ru/20260109/belgorod-2066949925.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_736d9f74c3fc487c65be305a5b7efda4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Белгород
В Белгородской области без света остались 556 тысяч человек

Обстрел ВСУ оставил без света и тепла 556 тысяч жителей Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Обстрел ВСУ оставил без электричества 556 тысяч жителей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня на шесть часов утра без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Без тепла — почти такое же количество. Почти 200 тысяч человек — без воды и водоотведения", — написал он в телеграм-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Гладков рассказал о работах по устранению последствий обстрела Белгорода
04:35
На местах работают аварийные бригады. О сроках восстановления электроснабжения сообщат в ближайшее время, добавил Гладков.
В ночь на пятницу украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгороду. Инженерная инфраструктура получила серьезные повреждения. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала