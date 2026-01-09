https://ria.ru/20260109/ataka-2066938946.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду - РИА Новости, 09.01.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, объект инфраструктуры получил повреждения, но раненых нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T00:33:00+03:00
2026-01-09T00:33:00+03:00
2026-01-09T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103089/16/1030891675_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_46c6e6450494f7ceca945f86eaf8c8fa.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103089/16/1030891675_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_95c7016cb4b415e6c22741f949509d56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, пострадавших нет