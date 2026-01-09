Рейтинг@Mail.ru
У одного из астронавтов на МКС возникли проблемы со здоровьем
01:23 09.01.2026
У одного из астронавтов на МКС возникли проблемы со здоровьем
Глава НАСА Джаред Айзекман подтвердил проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на МКС, экипаж Crew-11 из-за этого будет досрочно возвращен на Землю. РИА Новости, 09.01.2026
космос, в мире, земля, джаред айзекман, наса
Космос, В мире, Наука, Земля, Джаред Айзекман, НАСА
© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман подтвердил проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на МКС, экипаж Crew-11 из-за этого будет досрочно возвращен на Землю.
"Седьмого января у одного члена экипажа на борту станции возникли проблемы со здоровьем, и в настоящее время его состояние стабильно", – сказал Айзекман в ходе пресс-конференции.
Глава НАСА не раскрыл, у кого возникли проблемы со здоровьем.
"Я принял решение в интересах наших астронавтов вернуть экипаж Crew-11 раньше запланированного срока", – добавил он.
"Это не связано с операционной деятельностью или выходом в открытый космос", - сказал Полк на пресс-конференции.
Он добавил, что состояние астронавта также "не связано с операционной средой или подготовкой к выходу в открытый космос".
Ранее специализированный портал Spaceflight Now писал со ссылкой на НАСА, что ведомство изучает вопрос досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с МКС после появления проблемы медицинского характера у одного из астронавтов. Перед этим НАСА опубликовало пресс-релиз, в котором заявило, что переносит планировавшийся на четверг выход в открытый космос после появления проблем со здоровьем у одного из членов экипажа.
НаукаКосмосВ миреЗемляДжаред АйзекманНАСА
 
 
