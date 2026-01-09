У одного из астронавтов на МКС возникли проблемы со здоровьем

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман подтвердил проблемы со здоровьем у одного из астронавтов на МКС, экипаж Crew-11 из-за этого будет досрочно возвращен на Землю.

"Седьмого января у одного члена экипажа на борту станции возникли проблемы со здоровьем, и в настоящее время его состояние стабильно", – сказал Айзекман в ходе пресс-конференции.

Глава НАСА не раскрыл, у кого возникли проблемы со здоровьем.

"Я принял решение в интересах наших астронавтов вернуть экипаж Crew-11 раньше запланированного срока", – добавил он.

"Это не связано с операционной деятельностью или выходом в открытый космос", - сказал Полк на пресс-конференции.

Он добавил, что состояние астронавта также "не связано с операционной средой или подготовкой к выходу в открытый космос".